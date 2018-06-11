В Новомосковске проведут конкурс на должность главы администрации

Главу администрации Новомосковска определят в конкурсном порядке.



Собрание депутатов утвердило порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации.

Это может быть гражданин, владеющий русским языком, с высшим профессиональным образованием (не ниже уровня специалитета, магистратуры), со стажем муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки не менее 4 лет, знающий федеральные законы, Устав Тульской области, законы Тульской области, Устав Новомосковска и иные нормативные правовые акты.

Напомним, глава администрации Новомосковска (с 2009 года) Вадим Жерздев был задержан сотрудниками ФСБ утром 4 июня. По его домашнему адресу, а также в здании администрации прошли обыски.

5 июня Жерздеву предъявили обвинение по ч. 1 ст. 285 УК РФ (превышение должностных полномочий). Центральный окружной суд Тулы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 августа. Также приостановлено членство Жерздева в «Единой России». Обязанности Жерздева в Новомосковске сейчас исполняет Евгений Тихонов.

Уголовное дело, по которому задержали и арестовали Жерздева, основано на событиях 1,5-годовой давности. Суть дела — в аукционе на право выкупа муниципальной земли под парковку. По некоторым данным, администрация Новомосковска выставила на торги три участка земли на улице Трудовые резервы. Но после того, как на торги заявилась неизвестная московская фирма, администрация остановила аукцион и сняла землю с реализации.

По делу Жерздева также прошли обыски в торговом центре «Первый» на улице Трудовые резервы. По неофициальным данным, владельца ТЦ Юрия Струнге (он же учредитель и руководитель и других коммерческих объектов в городе и за его пределами), и Вадима Жерздева связывают некие дружеские отношения.