США расширили санкции в отношении России

США внесли в список санкций трёх физических лиц и пять юридических лиц из России, передают «Известия».



Согласно сообщению Управления по контролю над иностранными активами (OFAC), в список ограничительных мер внесены компании Digital security, DiveTechnoService, Embedi, Erpscan, Kvant Scientific Research Institute. При этом Embedi, Erpscan — российские структуры, находящиеся за рубежом.

Среди физлиц — Олег Чирков, Владимир Каганский и Александр Трибун. Как уточняет в своём сообщении Минфин США, все они связаны с компанией DiveTechnoService.

6 апреля Минфин США ввёл санкции в отношении 24 российских бизнесменов, чиновников и глав госкомпаний, а также 14 юрлиц. Ограничения, в частности, были введены против главы «Газпрома» Алексея Миллера, главы ВТБ Андрея Костина, владельца «Реновы» Виктора Вексельберга, губернатора Тульской области Алексея Дюмина, директора РИСИ Михаила Фрадкова, главы МВД Владимира Колокольцева. Среди компаний в списке также: En+ Group, группа ГАЗ, UC Rusal, «Базовый элемент» и другие.