Наталья Годованная: Какова вероятность, что на место Жерздева не поставят очередного «своего», стабильного, предсказуемого, который свернёт остатки игры в демократию?

Активист, член общественной организации «Родители Новомосковска» Наталья Годованная прокомментировала арест главы администрации Вадима Жерздева, усомнившись в том, что новый назначенец сделает больше для жителей.



«Недаром в народе бытует мнение, что редкий чиновник, возглавляющий администрацию города и имеющий в подчинении других руководителей (отделов, комитетов и т. д.) может не воровать и при этом долгие годы оставаться у власти. Скорее всего, таких вообще нет. И это только город. Но в данном контексте, слова „региональный и федеральный уровень“ прекрасно говорят сами за себя и за свои масштабы.

Информация о фактах коррупции (хотя бы и не доказанных — учитывая бюрократию и коррупцию в самих судах) поступает отовсюду: общественные, социальные, политические активисты, СМИ, обычные граждане и т. д. Только успевай досье собирать.

Однако правоохранительные органы и вышестоящие инстанции изображают из себя слепо-глухо-немых или глупых (да простят мне инвалиды это напрашивающееся сравнение с ними нынешних гос. институтов). Но вдруг, в один долгожданный момент, — хлоп! — и они все принимаются изображать озабоченность и интерес к этому досье. Не угодивший чиновник слетает. Жаль только, система остаётся...

В то же время, быть руководителем и иметь такие досье на подчинённых — это песня. Один звонок — и очередное место главы администрации города вакантно. Намёк на отношения Дюмина и Жерздева? Нет-нет, вам показалось... ;)

И все чиновники понимают своё зыбкое положение. Иногда только круговая порука и спасает их, ибо один тонущий рискует утянуть за собой всех остальных.

Но к чему все эти прописные истины? К тому, что в стране идёт период реакции. Она выражена в потребности властей всё жёстче держать под контролем недовольства, бунты, протесты, отказы даже аполитичных людей молчать и изображать щенячье счастье на лице на фоне усугубляющихся проблем в медицине, образовании, ЖКХ, повышения пенсионного возраста, разницы в доходах, плохих дорог, инфляции, войн, произвола, безнаказанности и т. д.

Теперь на место Груздева, проводившего ежегодно или даже чаще открытые массовые встречи с жителями в городах Тульской области, с обязательным присутствием местных и региональных руководителей, пришёл Дюмин, не желающий таких встреч. Кем был Алексей Дюмин до этой должности? Военный, выслуживавшийся в Крыму в 2014 и угнавший „законноизбранного“ из Украины. Добавим, что сам Дюмин „назвал это мифами и отказался от комментариев“. Ну да, логично. Главное, вовремя отказаться от комментариев.

В Пушкино Московской области администрация еженедельно проводила планёрки с приглашением СМИ и глав местных учреждений (ЖКХ, транспорт и т. д.). Люди читали на сайте pushkino.tv, что было на этих заседаниях, кто о чём отчитался, задавали вопросы, была обратная связь! Но губернатор поставил на должность главы Пушкинского района Сергея Грибинюченко. И тот сразу, с первых дней своей должности, отменил городские планёрки. „Работать нужно, а не заседать. Я сам ставлю задачи своим подчиненным“. А я где-то читала, что источник власти в стране народ, а не Грибинюченко... Кто же он? И снова, здравствуйте, преданные Кремлю структуры: бывший работник Генеральной прокуратуры. Разумеется, не местный — куда уж удобнее... И как ему работается без планёрок? Отлично — депутаты со всего района уже запустили процедуру его отставки.

Теперь грядёт замена в Новомосковске. Будет ли она лучше для простых людей, учитывая все эти тенденции? Какова вероятность, что на место Жерздева не поставят очередного „своего“: стабильного, предсказуемого, доказавшего свою преданность Кремлю? Тревожно, что им тогда могут быть свёрнуты остатки игры в демократию, когда глава администрации встречается с жителями и, создавая видимость деятельности, может иногда где-то что-то и вправду сделать людям.

Множество людей оставляют негативные комментарии о качестве работы Жерздева и о его личных качествах. Но сколько было проведено массовых акций за отставку главы администрации Новомосковска? Особенно, за последнее время? Ни одной. Была ли кампания жителей по сбору подписей? Нет, ничего не было. Поэтому, вывод только один: „дело“ Жерздева раскручено сверху, а значит, следующий глава тем более будет контролируем сверху, а не снизу, не простыми новомосковцами.

P.S. Добавлю, что в конце 2015 года, накануне отставки Груздева, Жерздев дал нам провести митинг против сокращения чернобыльских детских пособий. Не без скрипа, конечно, но дал. И то была самая крупная акция, организованная матерями (не партиями), за всю историю борьбы во всех регионах ЧЗ России.

Поэтому, не надо думать, что скатываться уже некуда и хуже быть не может. Лучше будет только когда больше людей начнёт самоорганизовываться и проявлять солидарность, отличая при этом прогрессивную борьбу от любой другой. И обращая внимание на тенденции вокруг», — пишет она в группе «Новомосковск. Свобода слова».