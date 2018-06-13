В Заокский район ввезли подкарантинные саженцы

Компания «Заокские питомники» привлечена к ответственности за ввоз подкарантинной продукции без уведомления Россельхознадзора.



Ведомством установлен факт неизвещения о поступлении партии подкарантинной продукции (саженцы туи – 350 штук, саженцы голубики – 600 штук, саженцы крыжовника – 300 штук, рассада земляники – 2500 штук), поступившей из Белоруссии в сопровождении фитосанитарного сертификата для осуществления фитосанитарного контроля.

Это является нарушением п. 3.2 Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории таможенного союза. Посадочный материал является подкарантинной продукцией высокого фитосанитарного риска.

За выявленные нарушения компания привлечена к административной по ст. 10.2 КоАП РФ в виде наложения штрафа в размере 6 тысяч рублей.