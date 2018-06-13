Тульская «Октава» поделилась секретами импортозамещения

Тульский завод «Октава» выступил участником Форума инновационных технологий InfoSpase в Москве.



В рамках деловой программы предприятие поделилось опытом диверсификации и импортозамещения с экспертами индустрии.

Представители «Октавы» поучаствовали в работе секции «Инновации как двигатель импортозамещения». В результате активной работы в этом направлении продукция предприятия активно замещает зарубежные аналоги в гражданской авиации.

В 2017 году «Октава» стала партнёром авиакомпании «Иркут», аэропортов «Шереметьево» и «Внуково», Главного управления авиации Росгвардии. В 2018 году заключила договоры с российской международные пассажирские авиаперевозки и с авиапредприятием Ю-Ти- Джи. Российские гарнитуры «Октава» уже работают в «Пулково», «Храброво», «Домодедово». В рамках импортозамещения и по заказам непосредственных потребителей, проводятся разработки новых видов гарнитур с учетом различных условий использования и требований заказчиков.