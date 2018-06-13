Израиль показал «убийцу» тульских «Панцирей»

Израильские компании IMS и IAI создали сверхзвуковую ракету класса «воздух-поверхность» под названием Rampage.



Дальность ракеты составляет 150 километров, длина — 4,7 метра, масса боевой части — 150 килограммов. На вооружение ракета должна поступить в 2019 году.

Оружие, запускаемое с истребителей 4-го и 5-го поколений предназначено для поражения зенитных ракетных комплексов и материальных объектов противника. Rampage будет использоваться в израильской военной кампании в Сирии и против Ирана. Военные эксперты окрестили снаряд как «достойный ответ» российским «Панцирям» или даже их «убийцу».

В мае 2018 года Израиль уничтожил расположенный в Сирии ракетно-пушечный комплекс тульского производства «Панцирь-С1».