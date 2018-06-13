Под Тулой погиб диджей, участник фестиваля «Дикая мята»

В Тульской области погиб известный музыкант, диджей «Радио Сибирь» Константин Кожевников.



Он принимал участие в фестивале «Дикая мята», который проходил с 9 по 11 июня в деревне Бунырёво под Алексином. По предварительной информации, трагедия случилась в 1,5 километрах от фестиваля, в реке Вашана.

Речь идет о нынешнем диджее «Радио Сибирь» Константине Кожевникове, который последние годы проживал и работал в Москве.

В соцсетях и СМИ сообщается, что объявлен сбор средств, чтобы помочь родственников погибшего в транспортировке тела из Тульской области в его родной Улан-Удэ.