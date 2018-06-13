Аббас Галлямов: Надо просто быть лояльным к Путину и доказать, что ты играешь по правилам

Политолог Аббас Галлямов считает, что при кадровых назначениях для президента Владимир Путин имеет значение не столько профессиональная подготовленность, сколько личное доверие.



«Глядя на то, каких людей Путин назначал в правительство, кого он берёт в администрацию президента, для него главное — это всё-таки факт личного доверия, то есть он должен считать его своим. Профессионализм этого человека при этом сильно вторичен. Достаточно посмотреть на Мутко. Таких историй, на самом деле, достаточно много. Поэтому я бы не стал сейчас говорить о том, кто себя хорошо проявил. Надо просто быть лояльным и надо доказать ему, что ты играешь по правилам. Чем Медведев лучше других людей из окружения Путина? Ничем. Но он в своё время доказал, что играет по правилам, а Путин ему поверил и сделал его своим преемником в 2008 году. То же самое и с губернаторами», — рассказал он.

При этом политолог не уверен, что Путин уже подобрал себе преемника из числа губернаторов.

«Нельзя исключать того, что это было сказано просто ради красного словца. Действительно, откуда ещё брать, как не из губернаторов. Как известно, это нормальная практика в США. Перед тем, как избираться президентом, работать губернатором. Поэтому это, в общем-то, закономерно, и он об этом сказал просто ради того, чтобы, действительно, что-то сказать. Но нельзя исключать того, что он наконец-то принял решение и кого-то конкретно имел в виду», — добавил он.