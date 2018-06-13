С начала года тульские прокуроры за нарушения прав предпринимателей привлекли к ответственности свыше ста должностных лиц

В прокуратуре Тульской области подвели итоги работы в сфере защиты прав предпринимателей за пять месяцев 2018 года.



С начала года к административной ответственности за нарушения прав предпринимателей привлечено 28 должностных лиц, к дисциплинарной — 103, внесено 138 представлений, принесено 47 протестов на незаконные правовые акты, в суд предъявлено 4 исковых заявления, предостережено 2 лица.

Выявлены нарушения прав предпринимателей в различных сферах, в том числе при размещении заказов для государственных и муниципальных нужд, предоставлении государственных и муниципальных услуг, проведении в отношении них контрольно-надзорных мероприятий.

По результатам рассмотрения 57 заявлений о согласовании проведения внеплановых выездных проверок субъектов предпринимательской деятельности аппаратом прокуратуры принято 22 решения об отказе в согласовании таких проверок.

В органы государственного контроля (надзора) внесено 4 представления, 6 лиц привлечено к административной ответственности, 13 — к дисциплинарной.