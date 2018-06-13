Тульские чиновники сообщили в «Гринпис», что у них есть план, как решить проблему загрязнения воздуха транспортом

Экологи «Гринпис» составили рейтинг российских городов по борьбе с загрязнением воздуха.



Они опросили власти 77 российских городов, как те решают проблему загрязнения воздуха транспортом, и на основании этого составил рейтинг.

Города разделили на три группы: зелёную — города, администрация которых декларирует намерение двигаться в сторону «зелёной мобильности»; желтую — городские власти недооценивают важные элементы экологизации транспорта, хотя у них есть некоторые инициативы в этой области; красную — администрация недооценивают важность этих вопросов или используют меры, которые неверны с точки зрения «Гринпис». Также в эту категорию попали города, ответы из которых не поступили в установленный законом срок.

Тула попала в зелёную группу — это значит, что местная администрация сообщила экологам, что у них есть адекватный план. Видимо, не зря на днях был назначен директор департамента транспорта.