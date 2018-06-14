Ясногорские оперативники за пытки отправятся в тюрьму

В Тульской области вступил в силу обвинительный приговор в отношении полицейских, применивших насилие к задержанному.



Оперативные сотрудники ОМВД по Ясногорскому району 33-летний Д. Зайцев, 49-летний С. Петров, 36-летний А. Митьшев признаны виновными в совершении преступления по пп. «а», «б» ч. 3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав гражданина, охраняемых законом интересов общества и государства, с применением насилия и с угрозой его применения, с применением оружия и специальных средств).

В ночь с 7 на 8 апреля 2017 года осуждённые, угрожая применением насилия, опасного для жизни и здоровья, а затем, используя наручники и травматический пистолет, получили от гражданина одной из республик Средней Азии признание в хищении чужого имущества в крупном размере.

Как уточняло следствие, мужчину доставили в отдел полиции и предложили признаться в преступлении. Когда тот ответил отказом, подозреваемые, надев ему наручники, вывезли на служебной автомашине за пределы Ясногорского района, где подвергли избиению, после чего произвели не менее пяти выстрелов из травматического пистолета по ногам, требуя при этом признаться в краже и сообщить сведения о соучастниках преступления. В результате мужчина был вынужден признаться в краже, после чего сотрудники полиции оформили его явку с повинной.

Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Тульской области. По горячим следам проверять ясногорский отдел МВД направили группу сотрудников Главного управления собственной безопасности из Москвы. Уголовное преследование в отношении задержанного в дальнейшем было прекращено.

Приговором суда А. Митьшеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 4 месяца, Д. Зайцеву в виде лишения свободы сроком на 5 лет, С. Петрову виде лишения свободы сроком на 4 года 3 месяца. Все трое судом лишены права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года. Кроме того, приговором суда осуждённые лишены специальных званий. Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии общего режима.

Осужденные и их защитники обжаловали приговор в суд апелляционной инстанции. Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Тульского областного суда от 13 июня 2018 года приговор Ясногорского районного суда оставлен без изменения.