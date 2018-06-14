Российское правительство предложило повысить возраст выхода на пенсию

Правительство РФ предложило поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин, заявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев на заседании Кабмина.



Сегодня на заседании правительство рассматривает законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». По итогам совещания он может быть внесён в Госдуму.

Пенсионный возраст предлагается повышать поэтапно. Осуществление реформы начнется реформы начнется в 2019 году с переходным периодом. Повышение возраста выхода на пенсию начнется постепенно и завершится к 2034 году.

Сейчас женщины могут выйти на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60 лет.