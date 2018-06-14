«Перезагрузка 2.0». Тульские чиновники создали общественное движение «За Новомосковск!!!»

Сегодня в Центральной библиотеке Новомосковска состоялся Гражданский форум, на котором обсуждалась стратегия социально-экономического развития города.



Среди участников форума — руководители промышленных предприятий, работники сельского хозяйства, представители социальной сферы, члены общественных организаций, комитетов территориального общественного самоуправления, представители политических партий.

В работе форума приняли участие председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов, заместитель министра внутренней политики и развития местного самоуправления Тульской области Максим Шишкин, депутат Тульской областной Думы Александр Рем, глава МО Новомосковск Анатолий Пророков, а также ряд муниципальных депутатов.

Одним из основных вопросов было создание «мощного общественно-политического движения» в Новомосковске, целью которого может стать развитие города в рамках региональной программы социально-экономического развития области до 2021 года и Указов президента РФ. Предполагается, что «для консолидации усилий по развитию Новомосковска» в это движение смогут войти представители общественности, а также всех политических партий, активно работающих в Новомосковске. Присутствовавшие на форуме утвердили руководящий состав нового объединения, которое решили назвать «За Новомосковск!!!», сообщает сайт муниципалитета. На прошлой неделе концепцию развития Новомосковска обсуждали в областном правительстве.

Ранее в Новомосковске уже возникали вопросы по поводу формирования общественного совета — президент общественной организации «Ваши права» Наталья Масляева отмечала, что в состав совета вошли приближенные к власти люди.

Напомним, сегодня стало известно, что глава администрации Новомосковска Вадим Жерздев, арестованный по подозрению в превышении должностных полномочий, подал в отставку «по собственному желанию».