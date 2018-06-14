Правительство Медведева предлагает увеличить НДС

Правительство России предлагает повысить НДС с 18% до 20%, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабмина.



«Будет изменена ставка налога на добавленную стоимость, сейчас базовая ставка НДС 18%, предлагается сделать её 20%», — цитирует Медведева ТАСС.

По его словам, правительство при этом не собирается переносить налоговую нагрузку на малоимущих.

«Чтобы эта нагрузка не падала на людей, все льготы по налогу на добавленную стоимость на основные социально значимые товары, на основные услуги будут сохранены. Это пониженные ставки в отношении продовольствия, детских товаров, медицинских товаров, и нулевые ставки на внутренние межрегиональные воздушные перевозки», — сказал Медведев.

Премьер-министр отметил, что в процессе обсуждения налоговых изменений предлагались введение налога с продаж, переход к прогрессивной шкале НДФЛ и просто повышение ставки этого налога.

«И вплоть до отмены всех налоговых льгот, включая льготы по НДС на авиаперевозки, на продукты, на детские товары. Но мы отказались от таких неоправданно тяжелых для людей шагов», — заявил он.