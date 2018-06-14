Туляк задушил подругу и выбросил труп в поле под Алексином

37-летний житель Ленинского района Тульской области обвиняется в убийстве.



По версии следствия, вечером 21 марта 2018 года мужчина находился недалеко от село Шепилово в своём автомобиле вместе со знакомой, где между ними произошла ссора. В ходе ссоры обвиняемый схватил женщину руками за шею и стал душить, после чего вытащил её из автомобиля, накинул на голову пакет и обмотал поверх липкой лентой.

После наступления смерти, он поместил тело женщины в багажник и отвёз в поле возле села Першино Алексинского района.

Сейчас он находится под стражей, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.