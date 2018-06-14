Воронцов предложил жителям оценить качество работы общественных советов

Сегодня в Доме Дворянского собрания прошла встреча руководителей общественной палаты Тульской области с председателями общественных советов при региональных и муниципальных органах исполнительной власти.



Как отметил председатель Общественной палаты Александр Воронцов, встреча в формате «без галстуков» необходима для того, чтобы подвести итоги первого года работы общественных советов, которые были сформированы по инициативе губернатора Алексей Дюмина.

Сейчас, по словам Воронцова, важно не оценивать, кто лучше или хуже работает, а определится с тем, какие проблемы с организацией деятельности советов существуют, чему нужно уделить особое внимание, а также какие удачные практики уже можно «транслировать».

«Здесь не стоит заниматься „рейтингованием“. В конце концов, оценить, хорошо или плохо вы работаете, могут только жители области», — цитирует его «МК».

В рамках встречи участники обсудили как технические, так и стратегические моменты организации собственной деятельности. В частности, речь шла об обеспечении общественных советов помещениями и техникой, необходимой для эффективной организации труда, о привлечении к сотрудничеству ТОСов и других организаций общественного самоуправления, о налаживании контактов с исполнительной властью на местах, а также о механизмах общественного контроля.