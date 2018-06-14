Оздоровить не получилось. Долги КЗЛМК превышают 30 млн рублей

Сегодня в правительстве Тульской области состоялось заседание межведомственной комиссии по погашению задолженности по зарплате и налогам.



Как стало известно, арбитражный суд ввёл на «Киреевском заводе лёгких металлоконструкций» процедуру банкротства.

По информации гендиректора предприятия Олега Урусова, задолженность по заработной плате перед работниками предприятия составляет свыше 30 млн рублей. В марте завод посетили сотрудники управления Следственного комитета и прокуратуры, тогда руководство предприятия заверило, что планирует оздоровить его и погасить долги — в конце прошлого года они достигали 8 млн рублей (погасить их собирались за счёт поставки продукции для строительства ПГУ-ТЭС в Симферополе). Но чуда не случилось.

Сейчас, по словам временного управляющего Марии Ткаченко, идёт аудит предприятия, по результатам которого будет приниматься решение о возможности восстановления платёжеспособности завода либо введения процедуры конкурсного производства. В июле запланировано общее собрание работников завода.