В Новомосковске обезвредили боеприпас

В Новомосковске был обнаружен артиллерийский снаряд калибром 76 мм времён Великой Отечественной войны.



14 июня боеприпас на полигоне обезвредило подразделение поисково-спасательной службы по выполнению специальных работ Управления противопожарной службы.

В МЧС предупредили, что делать при обнаружении взрывного устройства, гранаты или снаряда:

— не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;

— немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;

— не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;

— запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;

— дождитесь прибытия оперативных служб.

В случае любой беды всегда можно обратиться в Единую службу спасения по городскому телефону 01 или с мобильного — 112 и 101.