В Новомосковске обезвредили боеприпас

В Новомосковске был обнаружен артиллерийский снаряд калибром 76 мм времён Великой Отечественной войны.
14 июня боеприпас на полигоне обезвредило подразделение поисково-спасательной службы по выполнению специальных работ Управления противопожарной службы.
В МЧС предупредили, что делать при обнаружении взрывного устройства, гранаты или снаряда:
— не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;
— немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;
— не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;
— запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;
— дождитесь прибытия оперативных служб.
В случае любой беды всегда можно обратиться в Единую службу спасения по городскому телефону 01 или с мобильного — 112 и 101.