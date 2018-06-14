Все секреты по карманам. Какие тайны скрывают в тульском «белом доме»?

Тульские чиновники решили «поиграть в секреты», пытаясь «защитить» жителей от информации.



Блогер Victor T отмечает, что игнорирование вопросов граждан до сих пор пользуется популярностью у областного правительства, несмотря на обещание губернатора Дюмина сделать власть более открытой.

«Конечно, самое элементарное – просто не отвечать, как это сделали, например, министр культуры Т. Рыбкина и министр финансов В. Юдин. Вариант поцивилизованнее – сослаться на то, что запрашиваемая информация не относится к информации о деятельности государственного органа. Но есть и „творческие“ варианты, когда отказ в информации оправдывается необходимостью защиты персональных данных, налоговой или коммерческой тайной», — пишет он на форуме облправительства.

Так, приводит пример блогер, министр образования Татьяна Рыбкина попыталась не выполнять Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» в части публикации результатов регионального этапа олимпиады в сети «Интернет», объяснив отказ от выполнения федерального НПА тем, что приказ якобы противоречит ФЗ «О персональных данных».

А министр экономразвития Григорий Лаврухин, сославшись на налоговую тайну, отказался назвать организации, получившие в виде «грантов» 3,2 млрд рублей из областного бюджета.

«Хотя очевидно, что назвав организации, получившие „гранты“, министр никак не раскрывал информацию об уплаченных организациями налогах», — подчёркивает Victor T.

Еще более «творческим», добавляет он, был ответ областного комитета по спорту по поводу отсутствия в открытом доступе приказов комитета, которыми распределялись десятки млн бюджетных рублей между спортивными федерациями.

«Приказы о распределении субсидий аккредитованным региональным федерациям не могут быть размещены в открытом доступе, так как отражают финансово-экономическую деятельность комитета. Видимо так комитет по спорту (орган власти) защищает свои коммерческие тайны», — делает вывод блогер.

«Но всё же с учетом специфики нашей области самым предпочтительным для тех, кто не хочет раскрывать информацию, несомненно, является федеральный закон „О государственной тайне“. Вот где настоящий простор для творчества. Правда, пока чиновники отстают от „эффективных менеджеров“ предприятий ОПК, которые и по делу, и без дела прикрываются гостайной. Это ведь очень удобно: десятилетиями почти ничего не платить акционерам, а на попытки акционеров разобраться с неважными экономическими результатами предприятий „патриотично“ сослаться на закон о гостайне», — добавляет он.

Так, к примеру, в отчётности одного тульского акционерного общества, имеющего несколько тысяч акционеров, прямо пишут, что не раскрывается в полном объеме в соответствии с законом РФ от 21.07.1993 г. №5485-1 «О государственной тайне».

«Страшно подумать, какой ущерб обороноспособности страны может нанести раскрытие информации о размере дебиторки или денежных средствах, не говоря уже о величине основных средств! Но давайте поддержим „эффективных менеджеров“ в их неустанных заботах о сохранении гостайны и посмотрим актив баланса еще раз, убрав лишнее.

Разве это не напоминает простенькую школьную задачку с процентами? Общая величина активов известна, доли, приходящиеся на основные средства, запасы, дебиторку и т. п., тоже известны, поэтому даже школьник легко найдет абсолютные величины по каждому виду активов. Так для чего эта игра в секретность? Решили запутать миноритарных акционеров или аналитиков ЦРУ? А может „эффективные менеджеры“ в школе плохо учились и думают, что в ЦРУ тоже не могут решать задачки с процентами?» — пишет он.