ОНФ оценит доступность медпомощи в регионах

Эксперты ОНФ представят интерактивную «Карту доступности медпомощи» в малых населённых пунктах.



С помощью этого универсального интерактивного инструмента можно будет выяснить, насколько качественные и доступные медицинские услуги предоставляются людям, проживающим в небольших населённых пунктах.

Цель интерактивного инструмента – определить, хватает ли в медорганизациях оборудования, лекарств, сотрудников, есть ли у персонала доступ к интернету. Также на карте будет отмечено, имеются ли нарушения в закупках медицинских комплексов и товаров для новых модульных медцентров или же при их возведении. Кроме того, она поможет выявить лучшие региональные практики по популяризации здорового образа жизни.

Карта будет наполняться информацией в период с 2018 по 2020 год. Активисты ОНФ уже приступили к проведению мониторингов в регионах.