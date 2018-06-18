Роструд займётся трудоустройством возрастных россиян

Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что в правительстве даны поручения Роструду помочь трудоустройству граждан старшего возраста в связи с повышением пенсионного возраста.



«Что касается рынка труда — мы здесь тоже не видим каких-то серьёзных проблем, хотя, безусловно, предпринять дополнительные усилия здесь потребуется, и сегодня были даны соответствующие поручения федеральной службе по труду и занятости», — цитирует министра «Интерфакс».

Он напомнил, что в объявлениях о вакансиях в соответствии с антидискриминационным законодательством нельзя вписывать ограничения по возрасту.

«Это не все соблюдают, в том числе, те, кто печатает эти объявления, поработаем в этом направлении», — добавил он.