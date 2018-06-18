На тульских предприятиях могут ввести производственную гимнастику

Члены Общественной палаты РФ обсудили внедрение и развитие производственной гимнастики на российских предприятиях.



Для внедрения различных комплексов производственной гимнастики участники встречи предложили возродить на предприятиях службы здоровья, в состав которых должны войти медики и спортивный инструктор.

«Служба здоровья предприятия в полном соответствии со спецификой каждого производства разработает, утвердит, апробирует и внедрит несложный комплекс физических упражнений, который работникам будет предложено выполнить один или два раза во время трудового дня», — уточняется в сообщении ОП.

По мнению экспертов, производственная гимнастика может стать объединяющим фактором в стране, а также действенным мотиватором для привлечения к занятиям спортом работающего населения России.