Одоевскому главе внесли представление за братские могилы на бесхозных участках

Прокуратурой обнаружила в Одоевском районе нарушения законодательства об охране объектов культурного наследия.



В ходе проверки установлено, что в Одоев, деревне Ченцовы дворы, сёлах Яхонтово и Архангельское находятся братские могилы с захоронением воинов, погибших в боях в года Великой Отечественной войны, состоящие на государственной охране как объекты культурного наследия.

Однако земельные участки, на которых располагаются объекты, на кадастровый учёт не поставлены, межевание земельных участков не проводилось, границы земельного участка не определялись, регистрация права собственности на земельные участки не проводилась.

По факту выявленных нарушений прокуратурой района внесено представление главе администрации Одоевского района Валерию Крупнину.