Туляки не спешат жаловаться омбудсмену

В 2017 году уполномоченному по правам человека в Тульской области поступило 2057 обращений граждан.



Это на 16% меньше, чем в 2016 году, сообщила омбудсмен Татьяна Ларина. Большинство обращений (44%) касались обеспечения и защиты социальных прав, часто туляки обращались по поводу защиты гражданских (22,1%) и экономических (10%) прав.

Татьяна Ларина, бывший депутат Тульской городской Думы от «Единой России», вступила в должность омбудсмена осенью 2017 года. До неё этот пост занимала Галина Фомина, которая стала советником-наставником в облправительстве.

Фомина заявляла, что Тульская область входит в число семи лучших в России регионов по эффективности работы института уполномоченного по правам человека, а также отмечала устойчивую тенденцию снижения жалоб на муниципальную власть.