Пока хватит и повышения НДС

Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин заявил телеканалу «Россия 24», что рост налога на добавленную стоимость с 18% до 20% — это «такой умеренный маневр».



«Пока другие налоги не предполагается повышать», — сказал бывший министр финансов.

Повышение НДС накануне одобрило правительство России. Новая ставка налога начнет действовать с 1 января 2019 года. По подсчётам Минфина, это принесёт в бюджет более 600 млрд рублей.

До назначения в Счётную палату Алексей Кудрин выступал против изменения НДС. Будучи министром финансов, он критиковал снижение ставки налога. Как руководитель Центра стратегических разработок, он говорил о нецелесообразности повышения любых сборов в течение шести лет, отмечает «Коммерсантъ».