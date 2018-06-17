Отставка «без причины»

В минувшую пятницу на внеочередном заседании депутаты Новомосковска приняли отставку главы местной администрации Вадима Жерздева.



Депутатам сообщили, что Жерздев написал заявление об увольнении по собственному желанию. На вопросы народных избранников назвать причину увольнения, председательствовавший на заседании глава муниципалитета Анатолий Пророков подчеркнул, что даже он не владеет данной информацией, и призвал всех дождаться суда, а пока удовлетворить просьбу находящегося под стражей сити-менеджера, сообщает «Новомосковск сегодня».

Вторым вопросом стало назначение очередной даты муниципальных выборов — «единый день голосования» 9 сентября. В этот день будет избран новый состав Собрания депутатов, который, в свою очередь, изберёт нового главу администрации. До этого времени городом будет руководить один из заместителей.

Вероятным кандидатом на пост главы называют Виктора Осташёва.

Виктор Осташёв (1963) в 1986 г. окончил Тульский политехнический институт по специальности «инженер-механик».

С 1986—1987 гг. — инженер НИСА, Тульский политехнический институт. Одновременно являлся секретарем Комитета ВЛКСМ машиностроительного факультета, Тульского политехнического института. В 1987—1990 гг. — заведующий отделом комсомольских организаций Привокзального РК ВЛКСМ. В 1990—1992 гг. — первый секретарь Привокзального РК ВЛКСМ.

В 1992—1993 гг. — главный специалист по коммерческо-инвестиционной работе отдела финансов, инвестиций и ценных бумаг Фонда имущества Тульской области. С 1993 по 1997 гг. работал в АО «Чековый инвестиционный фонд «РИФ». С 1995 г. — заместитель директора, заместитель управляющего АО «Чековый инвестиционный фонд «РИФ».

В 1997 г. был назначен на должность председателя комитета региональных займов и развития фондового рынка администрации Тульской области. В 1998—1999 гг. — заместитель директора Департамента финансовой политики, председатель комитета региональных займов и развития фондового рынка администрации Тульской области. В 1999—2010 гг. — директор ООО «Тульский центр СЭТ», управляющий ОАО «ФПК «РИФ». С 2010 по 2013 гг. — генеральный директор ООО «РОССФЕРА».

В 2010 г. избран депутатом Тульской областной Думы 5-го созыва, где являлся председателем комитета по экономической политике, вопросам собственности и земельным отношениям. С 2014 г. — депутат Тульской городской думы, заместитель председателя Тульской городской Думы, член постоянной комиссии Тульской городской Думы по бюджету, налогам и собственности. Член Регионального политсовета партии «Единая Россия». С 2017 года проректор по инновациям и управлению имуществом Тульского государственного университета.