По стопам отца. Фирме сына Прокопука «шьют» дело

Следственным отделением тульского УФСБ возбуждены два уголовных дела в отношении сотрудников подрядных организаций, подозреваемых в хищении бюджетных средств при выполнении муниципальных контрактов.



Прокурорская проверка показала, что ООО СУ «Ламма» и ООО «СКИП» допустили нарушения при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий Центрального, Зареченского и Пролетарского округов Тулы в 2016 году.

В частности, выявлены значительные расхождения в объёмах работ — оказалось, что резиновое покрытие недостаточной толщины, тротуарная плитка уложена без цементного основания, ограждение сделано в меньшем объёме. Работы были оплачены «Городской службой единого заказчика» (которую летом прошлого года проверяли силовики) из бюджета Тулы и Тульской области.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое путём обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения).

ООО СУ «Ламма» руководит Дмитрий Прокопук, сын экс-мэра Тулы и директора МКП «Спецавтохозяйство» Александра Прокопука, арестованного в 2014 году и осуждённого на 6,5 лет тюрьмы за растрату 31 млн рублей бюджетных средств.

После ареста отца Прокопук-младший продолжал получать муниципальные подряды. Так, например, в 2016 году «Ламма» выиграла тендеры на благоустройство дворов в Зареченском округе на 52 млн рублей и на ремонт тротуара по улицам Мосина, Советской и Фридриха Энгельса почти на 2 млн рублей. А годом ранее «Ламма» получила 59,7 млн рублей на ремонт тротуаров в Туле, 56,6 млн рублей — на благоустройство дворов в Привокзальном округе Тулы и 701,5 тыс. рублей — на дополнительные работы по асфальтированию тульских дворов. В последних двух закупках заявка «Ламмы» была единственной. Общая сумма, согласно документации, составила 107 млн рублей (не включая затраты на исполнение договоров).