Чайка хочет создать в России аналог ФБР

Генеральный прокурор России Юрий Чайка выступает за создание единого Следственного комитета в России при прокуратуре по модели американского ФБР.



Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов в Калуге, где проходит Всероссийская научно-практическая конференция «Ягужинские чтения».

«Я вижу единый следственный комитет. Он должен существовать. Он должен быть, на мой взгляд, при прокуратуре. У прокуратуры (должны быть) полномочия по руководству или надзору за следствием. На мой взгляд, мы к этому придём, жизнь заставит это сделать рано или поздно», — цитирует Чайку ТАСС.

Генпрокурор признал, что это «близко к модели ФБР в США при генпрокуроре (Генпрокуратура входит в систему Минюста США)» и заметил, что эта модель эффективна.

«Моя позиция не изменилась — должно быть единое следствие, за исключением, может быть, каких-то государственных преступлений — это может остаться в подследственности ФСБ», — заметил Чайка.