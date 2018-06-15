В Тульской области опять громят цыган (видео)

В тульском посёлке Косая Гора освобождают незаконно застроенные земельные участки.



Иск был подан министерством имущественных и земельных отношений Тульской области ещё в 2017 году. Владельцам построек дали время, чтобы освободить участки. Самостоятельно успели разобрать постройки три собственника строений.

Всего сегодня должны расчистить 14 участков. На месте работают все городские службы. Развёрнут оперативный штаб города, участки проверили на подключение к газу и водоводу. К работе приступила тяжёлая техника.

Участки, которые должны освободить, оцеплены полицией и судебными приставами, сообщает «Первый тульский».

В 2016 году в посёлке Плеханово также проходил снос незаконных цыганских строений, на территорию посёлка ввели ОМОН для погашения возможных беспорядков. Позднее цыганские семьи получили бесплатные земельные участки взамен снесённых домов.