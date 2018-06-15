Суворовская башня за полмиллиона рублей не простояла и суток

В посёлке Черепеть Суворовского района рухнула водонапорная башня стоимостью в полмиллиона рублей. Из-за этого без воды осталась большая часть жителей населённого пункта.



Новая башня простояла меньше суток. Старая проржавела и ремонт уже не помогал, была большая потеря воды. Жители обратились с этим вопросом к губернатору Алексею Дюмину, тот поручил решить вопрос главе суворовской администрации Геннадию Сорокину.

Подрядчика, который установил башню, выбрали по конкурсу. После того, как резервуар наполнили водой, металлическая конструкция не выдержала. Сейчас в посёлке поставили насос.

Как сообщает «Первый тульский», местная администрация привлекла независимого эксперта, который должен определить, кто виноват в падении башни. Затем чиновники планируют через суд добиться возмещения ущерба.