Дюмин подстрахует туляков

15 июня губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел в Москве ряд рабочих встреч по решению важных вопросов развития региона, сообщили в облправительстве.



С генеральным директором СПАО «Ингосстрах» Михаилом Волковым он обсудил вопросы совместной реализации социальных и спортивных мероприятий, организации страховых программ. Основные цели переговоров – совершенствование страховой защиты жителей и предприятий области, снижение производственных, экологических и социальных рисков.

На встрече с руководством ПАО «Газпром» шла речь о возможности заключения концессионного соглашения на объекты теплоснабжения Тулы и развитии системы газоснабжения Тульской области.

С представителями группы компаний «ВИС» (одного из лидеров по реализации крупных инфраструктурных проектов на принципах государственно-частного партнерства в стране) губернатор обсудил возможности сотрудничества при реализации проекта по строительству дороги, соединяющей трассы М-2 «Крым» и М-4 «Дон».