Узловские коммунальщики не донесли до «Тулэнерго» собранные с жителей миллионы

В Тульской области возбуждены уголовные дела против руководителей трёх коммунальных организаций, не перечисливших средства, собранные с населения за энергоресурсы.



ООО «Узловские коммунальные системы» задолжало энергетикам 27,99 млн рублей, ООО «Узловский водоканал» — 21,45 млн рублей, ООО «Эко-Ресурс» — 2,83 млн рублей.

Для оплаты задолженности у «Узловского водоканала» существовали реальные возможности — на счета исправно поступали денежные средства от потребителей. Однако в результате неправомерных действий руководства этой компании филиалу «Тулэнерго» был причинён материальный ущерб в особо крупном размере, сообщили в «Тулэнерго».

Как подчеркнули в компании, недополучение средств наносит ощутимый финансовый урон, тормозит ремонтную программу, реконструкцию электросетей, что в свою очередь влияет на надёжное и бесперебойное электроснабжение потребителей.