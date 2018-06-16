Подельник Загорулько пошёл под суд

В Москве на скамью подсудимых отправлен бывший замглавы Федерального агентства специального строительства (Спецстрой) Александр Буряков.



Чиновнику инкриминируют участие в групповом мошенничестве, в результате которого было похищено более миллиарда рублей, сообщает «ПАСМИ».

Подельниками Бурякова являются бывший первый заместитель директора Спецстроя (и экс-помощник губернатора Тульской области) Александр Загорулько и трое предпринимателей.

Бурякову также вменяется взяточничество — он сам признался в получении денег от коммерсантов, когда заключил со следствием сделку, дав показания против Загорулько. Александр Загорулько в свою очередь сообщил правоохранителям о якобы переданных им взятках главе Спецстроя Александру Волосову, но следователи посчитали эти показания выдумкой и дело возбуждать не стали.

Перед судом Бурякову предстоит ответить за хищение средств при строительстве и реконструкции объектов Минобороны РФ. Выбранные им и Загорулько подрядчики искусственно завышали стоимость работ по заключенным госконтрактам, а позже платили генералам Спецстроя многомиллионные откаты. От обвинения в даче взяток предпринимателей избавили, так как следователи сочли эту меру вынужденной — в противном случае коррупционеры грозили бизнесменам расторжением контрактов.