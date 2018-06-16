В 2018 году «Ламма» младшего Прокопука получила пять подрядов на 24 млн рублей

В 2018 году строительное управление «Ламма», которым руководит Дмитрий Прокопук, сын арестованного за растрату экс-мэра Тулы Александра Прокопука, получило пять муниципальных подрядов.



Фирма выиграла тендеры на 7,7 млн рублей по благоустройству площади Ленина в Богородицке (мощение тротуара, устройство асфальтобетонного покрытия, устройство ограждения, электромонтажные работы, установка малых архитектурных форм) и на 3,9 млн рублей по благоустройству дворов в Донском в рамках программы «Формирование городской среды» (ул. Заводская, 13, 23; ул. Октябрьская, 84; ул. Горького, 2).

По договору на 1,9 млн рублей с управлением по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы «Ламма» должна ремонтировать в Горелках тротуар (от 14-го Горельского проезда по 11-му, 9-му и 13-му Горельским проездам до входа в Центр образования №5 по улице Макаренко) и дорожное покрытие (от 13-го Горельского проезда, 1 до 9-го Горельского проезда, 4). Срок завершения работ, кстати, подошёл 15 июня — можно оценивать качество.

Ещё два контракта были заключены с «Городской службой единого заказчика». Это благоустройство дворов в Центральном округе Тулы на 8,4 млн рублей (Городской пер., 33; ул. Перекопская, 1 — включая ремонт тротуаров, асфальтирование проездов, установка скамеек и освещения, обустройство детских и спортивных площадок) и ремонт асфальтового покрытия территорий Центров образования №15 и ЦО №27 на 2,6 млн рублей.

Именно контракты с «ГСЕЗ», заключённые в 2016 году, подвели «Ламму» под уголовное дело, возбуждённое Следственным управлением УФСБ по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое путём обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения). Безопасники зацепились за несостыковки в объёмах работ при благоустройстве дворов в трёх округах Тулы.

Правда, «жирные» подряды, на которые претендовала «Ламма» в этом году, по аукциону она не получила. Так тендеры на благоустройство дворов в Советском и Привокзальном округах Тулы (26,8 млн и 20 млн рублей) выиграл ИП Иовва Сергей Радионович.



Заказ на ремонт дворов в Алексине (22,4 млн рублей) получил «АвтоДорСтрой», заказ на благоустройство в центре Тулы, посёлках Скуратовский и Плеханово (9,6 млн рублей) — «МК Строй».

Кстати, список выполненных несколько лет назад работ (ещё при папе-мэре) у фирмы Дмитрия Прокопука довольно внушительный. Самые крупные из них:

замена плитки у «белого дома»



ремонт тротуаров в Кремлёвском саду



благоустройство площади Победы



укладка плитки на Ложевой улице

