В Тульской области создают Координационный совет по повышению финансовой грамотности населения.



Соответствующее подписал председатель облправительства Юрий Андрианов. Отмечается, что новый Совет создаётся в рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в РФ на 2017—2023 годы. Заседать он будет не реже одного раза в полугодие.

Чиновникам повысить грамотность тоже не повредит, считают в тульском «белом доме». Для улучшения качества управления муниципальными финансами районы и городские округа простимулируют дотациями.