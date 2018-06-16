Офицер из Суворова просит Дюмина защитить музей Героев ВОВ от «произвола» местной администрации

В Суворове с декабря 2017 года возводится музей Героев ВОВ.



«Цель строительства музея Героев ВОВ — глубже понять красоту подвига героев в самом точном смысле этого слова, то есть людей приносящих удачу. Уважение к настоящим героям увеличит боеспособность наших вооруженных сил, поможет патриотическому воспитанию молодежи», — рассказывает писатель-историк Меняйлов А. А.

Музей возводится на пожертвования читателей Меняйлова. Добровольцы разных профессий, включая офицеров-спецназовцев приезжают со всех концов России и работают на стройке совершенно бесплатно. Для создания музея Героев Меняйлов приобрел на собственные средства частично сгоревшее здание бывшего детского сада.

Однако 25 мая нынешнего года администрация города Суворов подала иск с требованием «привести нежилое здание в первоначальное состояние» (цитата из искового заявления).

Если понимать иск буквально, то для возвращения здания в «первоначальное состояние» необходимо сжечь Музей, пишет «Ридус».

Участники строительства выложили в социальных сетях видеообращение к губернатору Тульской области, Герою России Дюмину Алексею Геннадьевичу с просьбой защитить музей от произвола местной власти.

«Основатель народного Музея Героев первый, от кого я услышал ясное и понятное объяснение, что такое подвиг, что такое герой. Такое понимание важно для обороноспособности нашей страны. Музей и призван донести это знание до всех интересующихся. Мешать такому делу — преступление против нашего народа, преступление против государства, преступление против естественных форм бытия», — комментирует ситуацию местный житель, офицер запаса, подполковник спецназа ВМФ Терехов М. В.

По словам обращающихся к губернатору процессуальные нормы в ходе разбирательств администрацией были нарушены многократно. Интересно и поведение районного суворовского суда, о котором в городе говорят, что он карманный.

«Суд нарушил права собственника и запретил проводить любые виды работ не только в самом музее, но даже на земельном участке вокруг здания. Например, починку ветхого забора или уборку мусора с территории», — полагает подполковник Терехов.