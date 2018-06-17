В администрации Путина опасаются протестов в регионах из-за повышения пенсионного возраста

Администрация президента опасается возможных протестов из-за повышения пенсионного возраста, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники.



По данным СМИ, управление президента по внутренней политике собирает и анализирует поступающую из регионов информацию о реакции населения на готовящееся повышение пенсионного возраста.

«Сейчас администрация президента и правительство будут анализировать, как воспримут законопроект. Если будет резко негативная реакция, то его смягчат. Если её не будет, тогда оставят ту версию, которую внесёт правительство», — сказал близкий к администрации президента собеседник.

Власти обсуждают разные способы минимизации негативной реакции населения. По словам одного из источника, в зависимости от остроты реакции людей власти могут даже пойти на смягчение параметров реформы: снизить предельную планку, до которой предполагается повысить пенсионный возраст, или увеличить переходный период.

О том, что правительство будет постепенно повышать пенсионный возраст (до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин), премьер-министр Дмитрий Медведев объявил 14 июня. 16 июня Медведев внёс в Госдуму соответствующий законопроект.

Ранее президент России Владимир Путин выступал против повышения пенсионного возраста, так, в 2005 году он обещал, что при его правлении этого не будет. После объявления Медведева, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что за 13 лет страна изменилась, и сейчас тема повышения пенсионного возраста находится в компетенции правительства.