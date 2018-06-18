В Туле обследовали школьные стадионы

Замглавы администрации Тулы по социальной политике Надежда Токовая провела объезд центров образования.



В выездном совещании принимали участие начальник управления образования Татьяна Золотова и начальник управления физической культуры и спорта Михаил Трунов.

В рамках объезда были проинспектированы спортивные плоскостные сооружения лицея искусств, центров образования №21 и №42.

Токовая дала поручения до 1 июля привести в удовлетворительное состояние спортивные сооружения, выполнив ремонт асфальтового и мягкого покрытия.