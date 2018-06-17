В Заречье появились антивандальные «Часы»

В Заречье на пересечении улиц Октябрьской и Гагарина появилась ландшафтная композиция «Часы».



На объекте уложен рулонный газон (площадью 200 кв. м), высажено порядка 6 тысяч однолетних цветов (петуния и тагетес), установлены часовой механизм и стрелки. Общая площадь композиции составляет около 320 кв. м.

Часовой механизм – антивандальный и влагоустойчивый. Композиция будет радовать глаз до осени, а на зиму часовой механизм законсервируют, сообщили в горадминистрации.

Ландшафтная композиция «Часы» – первый объект в Туле, сочетающий посадку цветов и устройство механизмов.