Завтра определится подрядчик для ремонта улицы Союзной

18 июня станет известен подрядчик, который будет осуществлять ремонт улицы Союзной в историческом центре Тулы.



Сами работы пройдут в июле, сообщили в горадминистрации.

Сейчас осуществляется асфальтирование парковки, которая позволит разместить более 180 автомобилей. Будет обустроен дополнительный выезд на улицу Советскую с улицы Благовещенской. Появятся зелёные насаждения – деревья, кустарники.

В рамках муниципальной программы «Большая Тула – Светлый город» на парковке установлены 14 опор освещения.

Также продолжается комплексное приведение в надлежащее санитарное состояние территорий дворов, прилегающих к историческому центру. Ведётся замена старых ограждений на новые – прозрачные металлические конструкции, которые соответствуют нормативам ограждений для зданий в историческом центре.