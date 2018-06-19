В Чернском районе решили скрыть бюджетные расходы

Прокуратура Чернского района обнаружила необлюдение требований бюджетного законодательства администрацией МО Северное.



В ходе проверки установлено, что в нарушение требований ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ, ст. 10, 13 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» администрацией МО Северное не размещены сведения о ходе исполнения местного бюджета за 1-4 кварталы 2017 года и 1 квартал 2018 года на официальном сайте.

По результатам проверки в отношении главы МО Северное Чернского района вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.27 КоАП. Материалы проверки направлены на рассмотрение мировому судье.