Дюмин заступился за «Мираторг» перед жителями Ерино

Жители деревни Ерино Чернского района написали губернатору о проблеме с дорогой.



Компания «Мираторг» огородила принадлежащие ей земли, оставив для проезда дорогу, пришедшую в негодность из-за движения тяжелой техники. Люди опасаются, что перегон скота будет осуществляться рядом с жилыми домами, и они окажутся заблокированными.

Глава администрации Чернского района Валерий Белошицкий сообщил, что земельные участки вокруг деревни Ерино переданы в аренду компании «Мираторг». Весной из-за проезда техники предприятия грунтовая дорога, ведущая в деревню, была разбита, но сейчас она уже приведена в порядок. В целом, по его словам, с компанией налажен диалог, для перегона скота дорога перекрывается на 15 минут, и это не мешает жителям.

Губернатор Алексей Дюмин также отметил, что «Мираторг» идет навстречу в решении проблем, которые беспокоят жителей окрестных населенных пунктов. Он поручил заместителю министру сельского хозяйства Дмитрию Миляеву проработать с руководством «Мираторга» вопрос участия предприятия в социальных проектах на территориях, где оно ведет свою деятельность.

«Вопросы возникают повсеместно, и важно работать на упреждение, а не дожидаться обращений жителей», — подчеркнул Дюмин.