На ликвидацию очередей в тульских детсадах направят миллиард

Для решения проблемы ликвидации очередей в детских садах Тульской области в 2018—2019 годах выделено более 1,1 млрд рублей из федерального, регионального и муниципальных бюджетов.



На эти деньги в Туле, Новомосковске, Веневе, Киреевске и Щекино построить и выкупить здания дошкольных учреждений. По каждому объекту разработаны «дорожные карты».

«Это позволит за два года ввести в эксплуатацию 10 объектов, создать 1295 мест, из них 347 – для детей в возрасте до 3 лет», — сообщила министр образования Оксана Осташко.

Сегодня очередность в детские сады Тульской области составляет 1669 детей в возрасте до 3 лет, из них 1309 – очередники, проживающие в Туле.

Также на строительство двух новых школ в Туле с 2018 по 2020 год планируется направить более 878 млн рублей. Это позволит создать к концу 2020 года 700 новых мест для школьников.