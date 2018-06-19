Главам рекомендовал обновить мусорные баки и раскритиковал белёвских

18 июня в правительстве Тульской области обсудили актуальные вопросы благоустройства.



В частности, главам администраций муниципалитетов были сделаны замечания по содержанию территорий.

Губернатор Алексей Дюмин обратил внимание на состояние контейнерных площадок и рекомендовал руководителям муниципалитетов привести их в надлежащий вид, обновив обветшавшие мусорные баки.

Также он поручил незамедлительно разобраться в ситуации с мусорным полигоном в Белевском районе, который, проработав, более 50 лет, теперь закрыт и запрещен к эксплуатации. При этом муниципальное предприятие, которое выполняет функцию по вывозу мусора, продолжает вывозить его на закрытый полигон.

В мае Роспотребнадзора по факту выявленных нарушений санитарных правил при складировании и размещении отходов ТБО составил протокол об административном правонарушении. Материалы переданы в Белевский районный суд, постановлением которого деятельность на полигоне приостановлена на 90 суток.

Алексей Дюмин раскритиковал работу администрации Белевского района, которая не информирована о фактах вывоза мусора на закрытый объект. Губернатор поручил главе администрации района Олегу Соловьеву незамедлительно разобраться с функционированием мусорного полигона.