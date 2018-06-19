Областное БТИ переоценит тульские земли

18 июня в правительстве Тульской области состоялась прямая линия министра имущественных и земельных отношений региона Михаила Пантелеева.



Вопросы жителей по большей части касались муниципального земельного контроля, кадастровой оценки участков и оформления документации на право собственности.

Пантелеев отметил, что особый акцент министерство делает на проведении муниципального земельного контроля.

«Наша задача — выстроить единый подход к осуществлению земельного контроля на территории области и повысить его эффективность», — сказал он.

Ведомство также готовится к проведению очередной кадастровой оценки земель региона в 2020 году. Если ранее по заказу правительства эту работу проводили коммерческие организации, то теперь этим будет заниматься государственное учреждение – областное БТИ. Новая оценка, по словам Михаила Пантелеева, должна устранить предыдущие ошибки в документации.

В числе приоритетных задач на 2018 год министр также выделил достижение показателей, установленных в целевых моделях по сокращению сроков постановки на кадастровый учет и регистрации права собственности.