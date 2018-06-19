Взятку в 20 тысяч рублей приравнять к ничтожной сделке, противной основам нравственности

В Киреевском районе с бывшего сотрудника полиции Юрия Балашова взыщут сумму взятки.



23 ноября 2017 года приговором Киреевского районного суда он признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 290 УК РФ, с наказанием в виде штрафа в размере 800 тысяч рублей, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок 3 года.

Балашов, являясь должностным лицом, получил взятку в размере 20 тысяч рублей за незаконное бездействие – непринятие мер по привлечению к ответственности гражданина за административное правонарушение по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

«Получение взятки в виде денег за незаконные действия должностным лицом, является ничтожной сделкой, совершенной с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, в связи с чем, к указанной сделке применимо последствие ее недействительности в виде взыскания в доход Российской Федерации всего полученного по сделке осужденным», — прокомментировали в облпрокуратуре.

По результатам проверки Киреевской межрайонной прокуратурой 14 февраля 2018 года в Новомосковский городской суд направлено исковое заявление о взыскании 20 тысяч рублей с осужденного в доход государства. Решением суда исковые требования удовлетворены в полном объеме.