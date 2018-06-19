«Тулаавтодор» попался на дороге без разметки и асфальта

У прокуратуры Воловского района появились претензии к «Тулаавтодору».



В ходе проведенной проверки установлено, что автодорога регионального значения «Дон-Турдей» км 2+750 автодорожное покрытие имеет ямочность, полностью разрушено асфальтовое покрытие. Дорожное покрытие не соответствует требованиям ГОСТ. На всем протяжении автомобильной дороги установлено наличие отсутствие дорожной горизонтальной разметки.

В связи с выявленными нарушениями закона в адрес «Тулаавтодора» внесено представление об устранении нарушений законодательства о дорожной деятельности.