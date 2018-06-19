В Туле отравились угарным газом два человека из-за неправильно установленного оборудования

В Пролетарском округе Тулы проводится доследственная проверка по факту отравления угарных газом двух человек.



17 июня в частном доме на улице Планировочной были обнаружены тела мужчины и женщины, являвшихся сожителями, без признаков насильственной смерти. По предварительным данным причиной смерти указанных лиц стало отравление угарным газом.

Осмотр места происшествия показал, что газовое оборудование, находящееся в доме, установлено с нарушениями, в частности, отсутствуют вентиляционные каналы и каналы дымоотведения.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в СК.