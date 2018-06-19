Почему нельзя провести расследования в отношении других чиновников Тульской области?

Портал «Блоха-Инфо» опубликовал замечание одного из туляков по поводу своевременности появления расследования об имуществе арестованного экс-главы Новомосковска Вадима Жерздева.



«Добрый день Дорогие Друзья! Как Вы заметили, я не сторонник политических постов. Кто не поймёт извините, но накипело….

Совсем недавно стало известно, что главу местной администрации задержали. Своё мнение выскажу.

Замечу, что Жерздев, в отличие от многих своих предшественников, был гораздо более открыт для общения. Пусть иногда излишне прямолинеен. Выглядел всегда спортивно. Присутствовал на всех городских мероприятиях и при этом не был окружён свитою.

Очень „своевременно“ в издании „Тульские Новости“ появляется журналистское расследование. «Вадим Жерздев: от прораба до новомосковского латифундиста. В расследовании указывается чем владел, через кого владел, и сколько зарабатывал бывший сити-менеджер.

Никаких ссылок на источники, откуда взят материал для расследования. Естественно многое можно было бы взять из официальных источников. Откуда взяты некоторые позиции расследования, совершенно непонятно.

Непонятно также, если подобное подробное расследование возможно провести в считанные дни, то почему нельзя такие же расследования провести в отношении других чиновников области.

Также очень интересно. Оппозиционеры бьются за обвинения против «своих». За непонятно в чём обвинённого активного члена своей партии ЕР не считают нужным вступиться ни однопартийцы, ни коллеги…

Некрасиво как-то тут всё…», — пишет он.