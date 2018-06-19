Освоившего президентские гранты Ныренкова «ушли»?

Новомосковкое отделение «Единой России» начало лихорадить.



Изданию «Новомосковск Сегодня» сразу несколько источников в партии сообщили, что председатель исполкома отделения «Единой России» Михаил Ныренков мог покинуть свой пост. Сам он прокомментировать эту информацию отказался, сообщив, что в настоящее время находится в отпуске.

По имеющимся у издания сведениям, на освободившееся место уже подыскивают кандидата. Вероятнее всего, им может стать кто-нибудь из молодых функционеров, выходцев из «Молодой Гвардии».

Ранее мы публиковали расследование о том, как учрежденный Ныренковым и его товарищем по партии фонд за два года освоил 16 млн средств президентских грантов на сомнительный проект «Медиаблогер». Спустя год после нашей публикации фонд был ликвидирован.